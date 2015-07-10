印度、巴基斯坦将举行安全会议 双方关系缓和

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透新德里7月10日 - 印度外交部长Subrahmanyan Jaishankar周五在俄罗斯举行的上合峰会上表示，印度和巴基斯坦同意在新德里举行国家安全顾问会议，讨论恐怖主义问题。
印度总理莫迪和巴基斯坦总理谢里夫在峰会间隙举行了会谈。双方还同意推动加快2008年孟买袭击案的审判；该案是两国关系间的一大障碍。
Jaishankar表示，莫迪还接受了谢里夫的邀请，参加2016年在巴基斯坦举行的南亚领导人会议。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。