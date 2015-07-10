印度、巴基斯坦将举行安全会议 双方关系缓和

路透新德里7月10日 - 印度外交部长Subrahmanyan Jaishankar周五在俄罗斯举行的上合峰会上表示，印度和巴基斯坦同意在新德里举行国家安全顾问会议，讨论恐怖主义问题。

印度总理莫迪和巴基斯坦总理谢里夫在峰会间隙举行了会谈。双方还同意推动加快2008年孟买袭击案的审判；该案是两国关系间的一大障碍。

Jaishankar表示，莫迪还接受了谢里夫的邀请，参加2016年在巴基斯坦举行的南亚领导人会议。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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