美国7月非农就业岗位料增加18.4万个 失业率降至7.5%

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
* 美国7月非农就业岗位料增加18.4万个
* 失业率料由7.6%降至7.5%
* 经济料升温，美联储预计将缩减买债规模
记者 Jason Lange 编译 王冠中
路透华盛顿7月30日 - 美国7月就业岗位增幅可能足以将失业率推至接近逾四年最低水准，让美国联邦储备委员会(美联储/FED)距离缩减大规模经济刺激计划仅有数月之遥。
路透调查的分析师预估，周五公布的数据料显示，美国7月非农就业岗位增加18.4万个。
该增幅略低于6月，但仍将维持原有趋势，显示企业聘雇速度似乎未受疲弱经济成长的影响。
诚然，若7月就业再次强劲增长，将支持认为收入增加会协助美国经济在7-9月恢复较快增长的看法。
“第三季开局良好，”瑞银分析师在给客户的报告中称。
美国7月失业率料从7.6%降至7.5%，齐平4月触及的2008年12月以来最低水准。
美国第一季经济环比成长年率为1.8%，而周三将公布的4-6月数据料显示成长进一步放缓。
不过，多数分析师预期经济成长在今年下半年加速。
美联储主席伯南克本月稍早向国会议员表示，经济可能在2013年底前出现足够的改善幅度，让联储得以开始缩减每月买债规模。美联储的买债计划旨在推低借贷成本，以刺激投资和就业。
华尔街多位分析师预期，美联储将在9月开始缩减买债计划，而7月的就业数据要远逊于预期才能改变这样的看法。
“只要数据接近大约在17万到20万的预估区间，就能维持美联储在9月缩减刺激举措的动能，”花旗集团分析师Robert DiClemente称。
美国劳工部将在周五1230GMT公布非农就业报告。(完)
(译文审校 张涛)
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