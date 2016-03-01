印度对新车销售加税 旨在对抗污染和拥堵

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透新德里2月29日（记者 Aditi Shah） - 印度周一对汽车销售引入额外的“绿色”税，旨在帮助对抗严重的空气污染和道路拥堵，汽车厂商担忧此举可能拖累汽车市场脆弱的复苏。
印度财政部长Arun Jaitley在年度预算案中对新车销售征税最高4%、并立即生效，导致马鲁蒂铃木(Maruti Suzuki India)(MRTI.NS)和塔塔汽车(Tata Motors)(TAMO.NS)等汽车股遭投资者抛售。
丰田汽车(7203.T)印度子公司Toyota Kirloskar Motor副董事长Vikram Kirloskar指出，新税收可能导致截至3月的一年时间里销售增长比之前的预估低几个百分点。
预算案建议对长度不足4米、排量不足1.2升的汽油、液化石油气或压缩天然气汽车征税1%。
对长度不足4米、排量不足1.5升的小型柴油车征税2.5%，对更大型的柴油车征税4%。
预计这项税收将为政府贡献300亿卢比（4.39亿美元）的收入。
Kirloskar称，如果该笔资金用于让排放技术更老的汽车从路上消失以及刺激混合动力和纯电动汽车的生产，“那么资金使用得恰当，税收也是恰当的。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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