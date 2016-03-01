印度对新车销售加税 旨在对抗污染和拥堵

金砖国家：1月18日股汇市收盘纵览
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Aditi Shah
路透新德里2月29日 - 印度周一对汽车销售引入额外的“绿色”税，旨在帮助对抗严重的空气污染和道路拥堵，汽车厂商担忧此举可能拖累汽车市场脆弱的复苏。
印度财政部长Arun Jaitley在年度预算案中对新车销售征税最高4%、并立即生效，导致马鲁蒂铃木(Maruti Suzuki India) 和塔塔汽车(Tata Motors) 等汽车股遭投资者抛售。
丰田汽车 印度子公司Toyota Kirloskar Motor副董事长Vikram Kirloskar指出，新税收可能导致截至3月的一年时间里销售增长比之前的预估低几个百分点。
预算案建议对长度不足4米、排量不足1.2升的汽油、液化石油气或压缩天然气汽车征税1%。
对长度不足4米、排量不足1.5升的小型柴油车征税2.5%，对更大型的柴油车征税4%。
预计这项税收将为政府贡献300亿卢比（4.39亿美元）的收入。
Kirloskar称，如果该笔资金用于让排放技术更老的汽车从路上消失以及刺激混合动力和纯电动汽车的生产，“那么资金使用得恰当，税收也是恰当的。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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