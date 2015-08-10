小米周一将发布首部“印度制造”手机

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透孟买8月10日 - 迅速增长的中国智能手机生产商小米周一将发布首款在印度生产的手机，在中国市场增长放缓的情况下，该公司计划向印度这个世界第三大智能手机市场大举扩张。
“周一将在维沙卡帕特南发布小米首部印度产手机，”印度南部安德拉邦的首席长官N. Chandrababu Naidu周日称。小米将于周一稍晚在维沙卡帕特南举行新闻发布会。
小米去年7月进军印度市场，该市场快速增长目前已成为该公司仅次于中国的最大市场。价廉物美的小米手机年轻人和注重节约的消费者中颇受青睐。
小米在中国市场的销售现增长缓慢，而印度和巴西等新兴市场对该公司的重要性与日俱增。
该公司上月公布，其半年度销售出现首次下降，令其全年8,000万部手机的销售目标受到质疑。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。