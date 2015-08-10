小米周一将发布首部“印度制造”手机

路透孟买8月10日 - 迅速增长的中国智能手机生产商小米周一将发布首款在印度生产的手机，在中国市场增长放缓的情况下，该公司计划向印度这个世界第三大智能手机市场大举扩张。

“周一将在维沙卡帕特南发布小米首部印度产手机，”印度南部安德拉邦的首席长官N. Chandrababu Naidu周日称。小米将于周一稍晚在维沙卡帕特南举行新闻发布会。

小米去年7月进军印度市场，该市场快速增长目前已成为该公司仅次于中国的最大市场。价廉物美的小米手机年轻人和注重节约的消费者中颇受青睐。

小米在中国市场的销售现增长缓慢，而印度和巴西等新兴市场对该公司的重要性与日俱增。

该公司上月公布，其半年度销售出现首次下降，令其全年8,000万部手机的销售目标受到质疑。(完)

(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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