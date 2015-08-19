印度“幽灵”机场凸显莫迪以投资促增长的策略面临风险

8月13日，印度拉贾斯坦邦贾沙梅尔机场候机厅内落满灰尘的座椅。 REUTERS/Anindito Mukherjee

路透印度贾沙梅尔8月19日（记者 Tommy Wilkes） - 贾沙梅尔是印度拉贾斯坦邦一个偏远的沙漠小城，这里价值1,700万美元的机场新航站楼已经完工两年半了，但空无一人。

该机场每年旅客吞吐能力超过30万，停机坪可容纳三架180座的窄体飞机，但登机口一个乘客都没有。

2009年以来，印度在八个没有固定航班的机场投资超过5,000万美元，这些华而不实的摆设提醒着总理莫迪。莫迪希望通过投资基础设施提振经济增长。

印度的主要航空枢纽不堪重负，拖累了航空公司在印度的扩张。

“他们（政府）需要认识到，并不是‘建好机场我们就会来’，”香料航空(SPJT.BO)首席运营官Sanjiv Kapoor表示。该公司去年迫于需求不足，停飞了通往南部城市迈索尔一个新机场的航线。

印度的“幽灵”机场大多由前任政府修建。前任政府由于航空运输增长和连接偏远地区的需要规划了200个简易机场。

但空旷的登机柜台和行李大厅凸显莫迪在满足有权力的地方高官和无统一策略支出方面面临的风险。

印度民航部拒绝评论莫迪政府是否会坚持建设200个机场的增长计划。但促进欠发达地区增长的鼓励政策仍存：莫迪周二承诺向比哈尔邦四个新机场投入270亿卢比（4.13亿美元），该邦今年举行选举。

“AAI（印度机场管理局）对一些机场的投资不符合经济常识，”咨询公司Centre for Aviation首席执行官Kapil Kaul说道。

“每个邦的政府都希望拥有一个大机场，但你要从全国的角度看这个问题，说哪里需要机场、哪里有需求以及哪里有增长？”

官方数据显示，AAI运营的印度100个只服务国内航班的机场中超过一半今年没有固定航班，不过其中一些机场比较古老，最初设计时主要服务于包机。

AAI没有对置评请求作出回应。

2015年上半年航空乘客数量增加20%至3,880万，这导致占客流五分之四的印度主要机场不堪重负。

贾沙梅尔机场新的到达厅里两个未使用的行李传输带上周落上了尘土，鸽子在房顶筑巢。一群清洁工坐在滑行跑道边用手机听音乐。

AAI当地负责人S.K. Singh为机场进行辩护，称贾沙梅尔的旅游业正在增长，最近的正常运转的机场有290公里远。

航空公司却没这么有信心。香料航空的Kapoor称，需求与冬季低温有关，这里无法吸引足够多的乘客。GoAir和IndiGo的官员们称，他们没有开通航线的计划。

分析师们指出，政府需要降低机场使用费或是提供资金以吸引航空公司。

“如果那也不奏效的话，最好把机场关了，重新安置工作人员，”毕马威的航空专家Amber Dubey表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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