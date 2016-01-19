雅加达仅面向女性的摩托出租车需求大幅增长

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达1月19日 - 印尼首都雅加达出现越来越多仅面向女性的运输服务，与公共巴士和铁路相比安全性和舒适性更佳。

Ladyjek和Sister Ojek刚刚进入仅面向女性的出租车服务，开始运营不足四个月，业务已经腾飞。

“在小巴等其它公共交通工具上，狭窄的空间里男人太多，这让我感到非常不自在。但乘坐Ladyjek让我感觉到安全，因为司机也是女性，”Uki Pratiwi对路透说道，随后跳上Ladyjek员工驾驶的摩托车。

Ladyjek创始人Brian Mulyadi表示，Ladyjek移动应用去年10月推出后，下载次数已经达到5万次左右，数百名印尼人每天都使用其服务。

该公司雇佣约2,400名骑手，大多是家庭主妇或学生，公司希望很快向首都以外扩张。

过去一年左右的时间里，几十家摩托车分享公司在印尼成立，试图效仿Go-Jek的成功。Go-Jek是雅加达首个使用智能手机提供ojeks摩托出租车服务的公司。

“其它线上摩托出租车服务很方便，但没有照顾女性安全和舒适度的服务。这是我创立Ladyjek的原因，”Mulyadi说道。（完）