印度称计划今年加入气候变化《巴黎协定》

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿6月7日（记者 Jeff Mason/David Brunnstrom） - 印度和美国周二称，印度同意今年向加入气候变化问题《巴黎协定》努力；对抗全球变暖的国际努力获得新动力。
两国还表示将扩大军事合作，并概述了在网络问题上合作的原则。
美国总统奥巴马欢迎印度总理莫迪造访白宫，这是莫迪2014年上台以来双方的第七次会面。莫迪周三将对美国国会发表演讲。
“我们讨论了如何尽快让《巴黎协定》生效，”奥巴马对记者们说道。
印度加入《巴黎协定》的可能性将有助于加速该协定的生效，或许比预计时间早数年。印度是仅次于中国和美国的世界第三大温室气体排放国。
两国还对美国西屋电气在印度建造六个核反应堆的准备工作启动表示欢迎，这可能宣告两国近10年来解决印度民用核问题纠纷的工作宣告结束。
莫迪在美国印度商会组织的活动上表示，印度与美国的关系“前所未有的好”。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。