印度称计划今年加入气候变化《巴黎协定》

路透华盛顿6月7日（记者 Jeff Mason/David Brunnstrom） - 印度和美国周二称，印度同意今年向加入气候变化问题《巴黎协定》努力；对抗全球变暖的国际努力获得新动力。

两国还表示将扩大军事合作，并概述了在网络问题上合作的原则。

美国总统奥巴马欢迎印度总理莫迪造访白宫，这是莫迪2014年上台以来双方的第七次会面。莫迪周三将对美国国会发表演讲。

“我们讨论了如何尽快让《巴黎协定》生效，”奥巴马对记者们说道。

印度加入《巴黎协定》的可能性将有助于加速该协定的生效，或许比预计时间早数年。印度是仅次于中国和美国的世界第三大温室气体排放国。

两国还对美国西屋电气在印度建造六个核反应堆的准备工作启动表示欢迎，这可能宣告两国近10年来解决印度民用核问题纠纷的工作宣告结束。

莫迪在美国印度商会组织的活动上表示，印度与美国的关系“前所未有的好”。

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