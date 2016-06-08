印度称计划今年加入气候变化《巴黎协定》

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月7日 - 印度和美国周二称，印度同意今年向加入气候变化问题《巴黎协定》努力；对抗全球变暖的国际努力获得新动力。
两国还表示将扩大军事合作，并概述了在网络问题上合作的原则。
美国总统奥巴马欢迎印度总理莫迪造访白宫，这是莫迪2014年上台以来双方的第七次会面。莫迪周三将对美国国会发表演讲。
“我们讨论了如何尽快让《巴黎协定》生效，”奥巴马对记者们说道。
印度加入《巴黎协定》的可能性将有助于加速该协定的生效，或许比预计时间早数年。印度是仅次于中国和美国的世界第三大温室气体排放国。
两国还对美国西屋电气在印度建造六个核反应堆的准备工作启动表示欢迎，这可能宣告两国近10年来解决印度民用核问题纠纷的工作宣告结束。
莫迪在美国印度商会组织的活动上表示，印度与美国的关系“前所未有的好”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。