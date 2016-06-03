莫迪下周将访美 获到国会演讲殊荣

路透新德里/华盛顿6月3日（记者 Douglas Busvine/Patricia Zengerle） - 两年前，印度总理莫迪能否拿到美国签证都是个问题。下周，莫迪将以美国总统奥巴马最亲密的国际伙伴之一的身份访问华盛顿。

这是奥巴马明年1月卸任前的重大外事活动之一。尽管莫迪此行没有华丽的国宴，他将到访国会并面向参众两院议员发表演讲，这被认为是罕见的荣誉。

卡内基国际和平基金会的Ashley Tellis指出，这将是莫迪2014年5月上任后两人第七次会面，这样的会面次数是引人注目的，因为两国并不是正式盟友。

“奥巴马和莫迪的个人关系……真的是过去两年里令人意外的事情，”印度问题专家Tellis说道。

印度曾陷入殖民统治，随后几十年里奉行不结盟政策，印度对美国的热情持谨慎态度。美国已经取代俄罗斯成为印度最大的军火供应国。

“这既不是战略合作关系，也不是联盟，”印度国防行业平台Bharat Shakti创始人Nitin Gokhale指出。“这可能是一个长期安排，但说这是战略合作关系还为时尚早。”（完）