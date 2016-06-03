莫迪下周将访美 获到国会演讲殊荣

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新德里/华盛顿6月3日（记者 Douglas Busvine/Patricia Zengerle） - 两年前，印度总理莫迪能否拿到美国签证都是个问题。下周，莫迪将以美国总统奥巴马最亲密的国际伙伴之一的身份访问华盛顿。
这是奥巴马明年1月卸任前的重大外事活动之一。尽管莫迪此行没有华丽的国宴，他将到访国会并面向参众两院议员发表演讲，这被认为是罕见的荣誉。
卡内基国际和平基金会的Ashley Tellis指出，这将是莫迪2014年5月上任后两人第七次会面，这样的会面次数是引人注目的，因为两国并不是正式盟友。
“奥巴马和莫迪的个人关系……真的是过去两年里令人意外的事情，”印度问题专家Tellis说道。
印度曾陷入殖民统治，随后几十年里奉行不结盟政策，印度对美国的热情持谨慎态度。美国已经取代俄罗斯成为印度最大的军火供应国。
“这既不是战略合作关系，也不是联盟，”印度国防行业平台Bharat Shakti创始人Nitin Gokhale指出。“这可能是一个长期安排，但说这是战略合作关系还为时尚早。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。