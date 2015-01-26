印度阅兵式逢阵雨 但奥巴马访印仍令人气高涨

路透新德里1月26日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度准备周一举行国庆阅兵式，在印度进行访问的美国总统奥巴马将是主要的客人，但天公不作美，降雨可能冲淡欢庆氛围。

奥巴马将是首位参加印度年度阅兵式的美国总统。周日是奥巴马访印第一天，他多数时间是与印度总理莫迪在一起，并达成了很多协议。

两位领导人宣布了价值几十亿美元的核贸易合约和加深国防关系的计划，他们期望建立长期战略合作关系。

奥巴马将是周一印度国庆阅兵式的首席贵宾。尽管时而有降雨、天空阴云密布，几万名士兵仍集结在阅兵路线边准备参加阅兵式。

奥巴马接受莫迪的个人邀请出席阅兵式，这标志着过山车式的美印双边关系出现好转。

两位领导人周日会谈后达成为期10年的国防合作框架，并在联合生产无人机和洛克希德马丁(LMT.N) C-130军事运输机所需设备上达成协议。

其他协议包括建立奥巴马-莫迪热线（这是印度首个领导人级别的热线）和为意在帮助印度使用可再生能源和降低碳排放的举措融资。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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