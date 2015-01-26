印度阅兵式逢阵雨，但奥巴马访印仍令人气高涨

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月26日 - 印度准备周一举行国庆阅兵式，在印度进行访问的美国总统奥巴马将是主要的客人，但天公不作美，降雨可能冲淡欢庆氛围。
奥巴马将是首位参加印度年度阅兵式的美国总统。周日是奥巴马访印第一天，他多数时间是与印度总理莫迪在一起，并达成了很多协议。
两位领导人宣布了价值几十亿美元的核贸易合约和加深国防关系的计划，他们期望建立长期战略合作关系。
奥巴马将是周一印度国庆阅兵式的首席贵宾。尽管时而有降雨、天空阴云密布，几万名士兵仍集结在阅兵路线边准备参加阅兵式。
奥巴马接受莫迪的个人邀请出席阅兵式，这标志着过山车式的美印双边关系出现好转。
两位领导人周日会谈后达成为期10年的国防合作框架，并在联合生产无人机和洛克希德马丁 C-130军事运输机所需设备上达成协议。
其他协议包括建立奥巴马-莫迪热线（这是印度首个领导人级别的热线）和为意在帮助印度使用可再生能源和降低碳排放的举措融资。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率