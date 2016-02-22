印度军方夺回对运河的控制 德里供水危机有望避免

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透新德里2月22日 - 印度德里首都辖区首席部长Arvind Kejriwal周一称，印度军方已经控制了向德里供水五分之三的一条运河，提升可以避免德里水供应危机的希望。
Kejriwal在Twitter上称，军方已经从示威者手中重夺对穆纳克运河之门的控制；该运河位于德里以北。他正在评估水可以抵达德里的时间。
哈里亚纳邦的高种姓贾特人示威者还让公路和铁路瘫痪，导致至少10人死亡。
尽管政府周日已就贾特人要求更多工作职位配额及教育配额做出让步，示威领导人尚未决定取消抗议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。