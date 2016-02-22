印度军方夺回对运河的控制 德里供水危机有望避免

路透新德里2月22日 - 印度德里首都辖区首席部长Arvind Kejriwal周一称，印度军方已经控制了向德里供水五分之三的一条运河，提升可以避免德里水供应危机的希望。

Kejriwal在Twitter上称，军方已经从示威者手中重夺对穆纳克运河之门的控制；该运河位于德里以北。他正在评估水可以抵达德里的时间。

哈里亚纳邦的高种姓贾特人示威者还让公路和铁路瘫痪，导致至少10人死亡。

尽管政府周日已就贾特人要求更多工作职位配额及教育配额做出让步，示威领导人尚未决定取消抗议。(完)