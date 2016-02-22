印度军方夺回对运河的控制 德里供水危机有望避免

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新德里2月22日 - 印度德里首都辖区首席部长Arvind Kejriwal周一称，印度军方已经控制了向德里供水五分之三的一条运河，提升可以避免德里水供应危机的希望。
Kejriwal在Twitter上称，军方已经从示威者手中重夺对穆纳克运河之门的控制；该运河位于德里以北。他正在评估水可以抵达德里的时间。
哈里亚纳邦的高种姓贾特人示威者还让公路和铁路瘫痪，导致至少10人死亡。
尽管政府周日已就贾特人要求更多工作职位配额及教育配额做出让步，示威领导人尚未决定取消抗议。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。