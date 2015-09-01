印度竞争当局指控谷歌滥用搜索领域主导地位

路透孟买9月1日 - 据知情人士称，印度竞争当局指控谷歌(Google)(GOOG.O)滥用在网上搜索方面的的主导地位。若经证明指控成立，则这家美国公司将需要改变其在印度市场的做法，甚至有可能支付一大笔罚款。