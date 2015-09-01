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国际财经 | 2015年 9月 1日 星期二 17:54 BJT

印度竞争当局指控谷歌滥用搜索领域主导地位

路透孟买9月1日 - 据知情人士称，印度竞争当局指控谷歌(Google)(GOOG.O)滥用在网上搜索方面的的主导地位。若经证明指控成立，则这家美国公司将需要改变其在印度市场的做法，甚至有可能支付一大笔罚款。

这些知情人士称，准司法监管机构--印度竞争委员会(CCI)一项初步报告显示，谷歌在处理在线广告服务及搜索结果方面存有问题。

上述知情人士称，CCI预计会在9月17日聆讯会后作出终审裁定，会上谷歌将面对CCI七人小组的聆讯。

记者尚未立即电话联系到CCI主席Ashok Chawla予以置评。

“我们目前正在检视CCI在调查期间发出的此份报告，”谷歌发言人在一份声明中称，“我们将继续与CCI密切合作，仍然坚信我们完全遵守印度的竞争法规。”(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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