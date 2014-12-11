印度法院要求小米暂停在该国发售智能手机--当地媒体

路透孟买12月11日 - 印度报纸Economic Times周四援引法律文件报导称，一家印度法院责令中国手机厂商小米科技[XTC.UL]暂时停止在印度境内销售其电子设备。

小米通过在线零售网站Flipkart.com在印度销售智能手机。

该报称，德里高等法院要求小米和Flipkart暂停进口和销售上述设备一直到2月5日。到了那日，德里高等法院将就爱立信诉小米在印侵犯专利权一案进行听证。

Economic Times称，法院还要求小米和Flipkart提供迄今在印度销售的电子设备的细节。

爱立信在一份声明中称，已就许可费事宜在印度对小米采取了法律行动。

小米的印度业务部门对路透表示，公司尚未收到来自德里高等法院的通知，公司希望能够同爱立信“和平”地解决问题。

“基于所获的信息，我们的法律团队目前正在评估此事宜，”小米负责印度业务的Manu Jain表示。但他未提供此事的细节。

Flipkart发表声明称将与当局进行配合。

小米7月起在印度销售其智能手机。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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