国务院同意发改委牵头建立深化收入分配制度改革部际联席会议制度

路透北京5月14日 -中国收入分配制度改革方案早在去年2月即已出台，但具体实施推进却进展缓慢。国务院日前批复，同意建立由国家发改委牵头的深化收入分配制度改革部际联席会议制度。

中国政府网周三刊登的新闻稿称，联席会议将由中央编办、发改委、财政部、人力资源社会保障部等21个部门和单位组成。

其主要职责是统筹协调做好深化收入分配制度改革各项工作，具体包括组织研究和协调深化收入分配制度改革中的重大问题，统筹收入分配政策与规划、产业、价格等政策的协调联动，提出年度重点工作安排等。

国务院去年9月批复同意由国家发改委牵头，建立经济体制改革工作部际联席会议制度；去年8月则批复同意建立由人民银行牵头的金融监管协调部际联席会议制度。

中国国家统计局去年年初首次公布全国居民基尼系数，2012年为0.474。而过去10年基尼系数最高点为2008年的0.491，之后逐步有所回落。（浏览相关图表请点 r.reuters.com/baw35t）

去年出台的收入分配改革方案提出了具体的“数字”目标，即城乡居民收入实现倍增，到2020年实现城乡居民人均实际收入比2010年翻一番，力争中低收入者收入增长更快一些，人民生活水平全面提高，并逐步缩小收入分配差距。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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