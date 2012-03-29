今年将制定并逐步推进收入分配改革总体方案--发改委

路透北京3月29日电---中国国家发展和改革委员会副主任彭森称,今年中国将制定并逐步推进收入分配改革总体方案,主要考虑在进一步提高群众收水平,和企业提效率、降成本及增强竞争能力之间取得平衡.

新华社周三晚间并引述彭森称,国家明确提出健全工资正常增长机制,具体工作今年会适时开展起来.

他在沈阳参加会议时还表示,反对企业滥用市场支配地位,特别是利用行政赋予的垄断资源滥用市场支配地位,要坚决打破行政分割,强化对自然垄断的监管.

彭森并称,今年要抓紧研究打破垄断、公平准入、鼓励竞争的具体措施,鼓励民间投资进入铁路、市政、金融、能源、社会事业等领域.

本月早些时候国务院常务会议指出,今年要努力完成制定收入分配体制改革总体方案,并出台引导民间投资健康发展的新36条实施细则.

此前国务院总理温家宝在两会(人大和政协)结束後的新闻发布会上称,中国目前经济有下行压力,且在任职的最後一年,政府将做几件困难的事情,包括要制定收入分配体制改革的总体方案等.

--发稿 李然; 审校 张喜良

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