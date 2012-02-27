《信报》：破中等收入陷阱 还发财权于民间

（2月27日社评）

世界银行行长佐利克一连3天访问中国,出席”2030年的中国”报告发布会.这份报告由世银与中国国务院发展研究中心合撰,就中国经济未来发展战略提出建议,并对当前的”中等收入陷阱”发出警告,强调中国须及早深化改革,否则将面临急遽的发展波折.据中国国家统计局资料,2010年人均GDP为4,517美元.按世银标准,中国已跻身世界中等收入国家之列.但平均数显然掩盖了地区发展巨大不均衡的差异,使中国面对的中等收入陷阱,问题更为复杂,一旦无法突破瓶颈,所激发的政经风险也更高.

世银於2008年发表”持续性增长和包容性发展战略”报告,提出中等收入陷阱的概念,分析当经济体突破人均收入4,000美元水平後,往往难以逾越”高收入之墙”,发展无以为继.日本、韩国、新加坡以至香港等亚洲国家或地区都成功突破,但拉美很多国家则跌入陷阱,丧失经济扩张动力.低收入向高收入转型失败,成因不易简单概括.但成功国家的共同特徵是,经济结构能够成功转入技术密集度更高的产业,自主创新活跃,服务业迅速成长,财富不断积累,健全的制度有效吸纳发展过程中各类矛盾.

由於中国人口红利未来10年逐步丧失,过剩劳动力不再,工资成本上扬势必限制了劳动密集型产业增长,令一度带动增长的出口产业萎缩甚至逐步消失.报告建议,中国需要推动竞争与创新,并就国有企业进行管理改革,由资产管理机构进行监督,以确保资源的使用效率,并消除政治动机对营商本质的干扰.其中一项重点议题是强化对国有企业的管理,向民间企业”松绑”,释放发展与创新活力.佐利克今次赴京,在6月底离任前,亲身以”圆满行动”来完成前年向副总理李克强提出这个联合研究项目,临别”赠言”.很清楚看到,中国要突破中等收入陷阱发展瓶颈,关键是能够扩大私人部门的经济活力,激发民营企业的自主创新,通过政治改革进一步巩固个体的权利,把由官僚与少数利益集团垄断的”发财权”回归民间.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。