印尼要求设亚投行总部受挫 改为力争主要管理职位

路透雅加达3月26日 - 印尼希望在中国主导的亚洲基础设施投资银行(亚投行，AIIB)中扮演要角，该国财长称，至少副行长的职位该保留给印尼。

注册资本达500亿美元的亚投行预料在今年年底前开始运营，目前已经吸引了包括英国、印度和新西兰在内的数十个国家加入。

在总统佐科-维多多(Joko Widodo)的带领下，印尼可能成为该银行的主要受益者之一，目前这个幅员辽阔的岛国正寻求大量资金在当地修建新的公路、港口和桥梁。

“我们正努力争取在亚投行获得一个领导职位...因为我们很可能成为亚投行的最大客户，”印尼财政部长Bambang Brodjonegoro在周三晚些时候对记者表示。

“在决定谁将是亚投行的东道主、管理职位安排、股东和投资项目等方面，我一直对中国进行游说。”

雅加达目前正和北京竞争，以寻求亚投行总部落户当地。

但中国财政部副部长史耀斌周三称，已经就亚投行总部落户北京达成协议。

亚投行多边临时秘书处秘书长金立群上周日表示，将有至少35个国家在3月31日的截止日期前加入亚投行。

美国一直对中国持续上升的外交影响表示担忧，此前已就亚投行是否有足够高的管理标准以及对环境和社会的保护提出了疑问。(完)

(编译 秦德兴; 审校 张明钧)

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