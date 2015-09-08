印度总理莫迪召见经济领袖 探讨如何从中国困境中得利

路透新德里9月8日 - 印度总理莫迪周二在其官邸召见银行家和亿万富翁，商讨如何应对全球经济的波动，包括如何在中国市场及经济陷入困境之际掌握契机。

上午于新德里召开的这次会议，与会者有该国大名鼎鼎的富豪，包括印度首富Mukesh Ambani，还有财长杰特利(Arun Jaitley)、央行总裁拉詹，以及多位经济学家和国有银行、私营银行的老板。

会上印度工商联合会(ASSOCHAM)对莫迪政府的政策制定者表示，印度需要迅速穿上“防弹衣”，以避免全球动荡的的影响，并呼吁大幅下调利率，并征收新税以防止钢材等中国产品倾销。

自2013年“减债恐慌”以来，印度宏观经济状况已有明显改善，尤其得益于进口大宗商品价格的下跌。而且当时处于双位数的通胀率也已降低一半。

国际货币基金组织(IMF)将印度经济体视为新兴市场中少有的一大亮点。莫迪则认为，资金出逃中国之际，正是印度吸引更多外资的好机会。

但是要想将中国的痛楚变成印度的福音岂是易事。投资者及企业越来越担心，莫迪自上任以来的行动还不够迅速。第二季经济成长年率已放缓至7%。

“莫迪在竞选方面大获成功，他花费两年时间参与竞选，声称他知道该做什么。但他以印度独立以来最大优势当选总理至今已15个月，还没有什么建树，”美国投资者罗杰斯(Jim Rogers)周二向路透表示。

罗杰斯最近宣布，已经撤出印度投资。

农户抗议迫使政府放弃一项重大的土地改革计划，且反对党推迟一项促进经济成长的税务改革计划后，外界愈发认为，莫迪政府将很快公布新举措，以方便外资进入印度。

政府预计，受政府支出刺激，印度2015/16年度经济增速在8%或以上。但民间投资增长势头减缓，坏账和偏高的贷款利率困扰银行业者和企业。

实体经济方面，鲜有迹象显示经济明显复苏。比如，建筑和钻石抛光行业大量裁员。

印度商业和工业联合会(Assocham)呼吁央行总裁拉詹在明年3月以前降息高达1.25个百分点，以帮助促进投资和经济增长。(完)

(编译 王洋/刘秀红/李爽 审校 张明钧/陈宗琦/高琦)

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