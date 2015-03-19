独家：印度将自伊拉克进口800万桶石油充实首个战略石油储备

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透新德里3月18日 - 印度料将趁着油价下跌之际，从伊拉克进口800万桶的石油来充实其首度建立的战略石油储备(SPR)，为供给过剩的油市带来一些支撑力道。
印度SPR的采购，可能有助抵销中国战略石油库存料暂停增补，以及亚洲炼厂开始春季岁休的影响。
两位知情消息人士表示，印度石油部周二指示国营炼厂印度石油公司(IOC)(IOC.NS)及印度斯坦石油公司(HPCL)(HPCL.NS)，各求购相当两艘巨型油轮(VLCC)运量的5-6月到货巴士拉原油，总计有800万桶。
不愿具名的消息人士表示，该招标案预计本月发布，计划需在下周内阁会议上取得批准发布。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
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