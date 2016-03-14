印度总理莫迪暗示不会加入本币贬值竞赛来刺激贸易

路透新德里3月12日 - 印度总理莫迪表示，印度从未低估本币汇率以刺激贸易，并暗示印度不会跟随其他国家令本币贬值。

“我们从来没有试图以损害合作伙伴为代价使自己在贸易中获益。我们不会采用‘以邻为壑’的宏观经济政策，”莫迪周六在国际货币基金组织(IMF)组织的一次会议上说。

“我们从未低估本币汇率。我们的经常帐处于赤字状态，因而增加了全球和亚洲需求。因此我们是亚洲和全球经济中的好公民，对于我们的贸易伙伴而言也是一个需求来源。”

由于来自欧洲的需求依然低迷，印度1月出口连续第14个月下降。印度工商部上月公布的数据显示，1月出口较上年同期减少13.6%。

尽管一些国家令本币贬值，且全球经济面临挑战，但莫迪表示，印度是“宏观经济稳定的避风港，是希望的灯塔”。印度已将截至3月31日财年的增长预估提高至7.6%。

但他也称，公共投资对于进一步支撑经济增长至关重要。

他说：“在民间投资依然低迷之际，公共投资也是至关重要的。” (完)