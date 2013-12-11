乌克兰示威活动继续 防暴警察夺回独立广场部分地区

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透基辅12月11日 -乌克兰防暴警察周三重新占领了基辅市中心独立广场的部分地区。该国的示威活动仍在继续，以抗议政府决定退出与欧盟的贸易协定谈判、选择与俄罗斯重建经济关系。
路透目击者称，一名歌唱家站在独立广场中心的舞台上，呼吁警方不要执行命令，别伤害示威者。
有些示威者像举蜡烛那样举着手机，口中唱着国歌。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)