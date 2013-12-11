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时事要闻 | 2013年 12月 11日 星期三 09:50 BJT

乌克兰示威活动继续 防暴警察夺回独立广场部分地区

路透基辅12月11日 -乌克兰防暴警察周三重新占领了基辅市中心独立广场的部分地区。该国的示威活动仍在继续，以抗议政府决定退出与欧盟的贸易协定谈判、选择与俄罗斯重建经济关系。

路透目击者称，一名歌唱家站在独立广场中心的舞台上，呼吁警方不要执行命令，别伤害示威者。

有些示威者像举蜡烛那样举着手机，口中唱着国歌。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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