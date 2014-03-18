《WASIK专栏》别光盯着指数基金 有时候广撒网才能多捕鱼

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Wasik；编译 洪曦/李婷仪
路透芝加哥3月17日 - 你多半可在现有的指数基金，找到你想投资的标的；但你若想提高投资报酬率的话，就得多做些功课了。
对于大部分主流投资者来说，只消把焦点放在标准普尔500指数基金和一般债券市场指数就够了。但你若想投资不同的资产类别，而不只是投资持有热门股票和债券的传统指数基金的话，你或许就可望提高报酬率，且在收益不佳的年度获得免疫。
投资不同资产类别的方法，仍然是以低成本、被动管理型的基金为主要工具；不过其更加关注于分散投资，而这可望提高回报率。投资市场的每个角落，意味着要投资发达与新兴市场的大、中、小型企业，外加广乏选择美国和全球债券。
这种投资理念有何独特之处？以标准的美国股价指数投资策略为例。多数理财顾问会建议你购买持有最热门美国股票的标普指数基金。SPDRS&P 500 ETF(SPY.P)就是个很好的选择，其资产组合基本属被动型，每年费用率为0.09%。
由于许多指数基金持有投资人已炒高价格的股票，因此你可能不会拿到很好的价钱。
你若改采价值投资的方式，寻找股价低估的股票，结果会是如何？
如此一来，也许可以关注一下DFA US Large Cap ValueI(DFLVX.O)这样的基金。截至3月14日，该基金在过去15年里的年化回报率比标普500指数超出近4个百分点。它的年度费用比率在0.27%，主要持有美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和雪佛龙(CVX.N)等企业的股票。截至3月14日的过去三年里，该基金的经年化回报率为近16%。
如果采用这种方法，可获得的回报率将会提升，因为上述企业的估值要低于苹果(AAPL.O)和艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)。苹果与艾克森美孚是当前人气最高的美国股票，也是多数大盘股指数基金的主要持有对象。
让投资资产类别多元化，还可以表现为将全球大小企业都纳入到组合中来。发掘小型企业的投资价值，也能取得相当的成绩。
随着时间的推移，小盘股回报率较标普500指数的优势逐渐显现出来。
比如说，过去15年里，DFA US Small Cap Value Portfolio(DFSVX.O)的年化回报率比标普500指数高出逾8个百分点。不过，这支基金持有的股票可能并不那么热门，例如CNO Financial(CNO.N)和Esterline Technologies(ESL.N)。基金的年度费用比率为0.52%。
**一网打尽**
如果资产级别投资法有所谓的主轴，那就是无视流行--不论当红的是某个基金还是某支股票--而是坚持在整个股债领域中雨露均沾的投资法。
假设有不同的基金能符合你的风险胃纳，而且又能打败通胀，那么就在各个资产级别找到最佳基金，把它们通通纳进来就对了。
前述我所提到的DFA基金就是个好工具，但那要透过顾问才能买到。你可以在iShares、SPDR或Vanguard Groups寻找可比基金。
Servo Management的Eric Nelson为客户引介资产级别投资法。他选择的大多是被动型标的，但每种投资组合都是量身打造。
这种策略有部分是持有表现暂时欠佳的基金，比如新兴市场或者市值大、涨不太动的牛皮股。这种作法可以降低风险，因为你的持仓并没有过度集中在市场上最高价的股票。
Nelson估算，到2月为止，这样的投资级别操作方法在过去10年每年报酬率约有8%。相比之下，主动管理式投资法的报酬率为6%；而一种在热门及冷门板块之间来回操作的“战术型”操作策略的报酬率为7%。
“资产级别投资法是针对你想达成的目标，”Nelson说。“买进积极管理型基金并没有好处。”
这种投资策略的另一个关键是确认自身想承受的风险是什么。投资小型企业寻求高回报，相对地，短线风险就会更高。这就是为什么要进行多元投资。藉由投资不同的股票与债券，Nelson的资产级别投资组合在2008年仅亏损22%，低于主动型投资组合的32%。
想要进行这样的操作策略，可能得找个顾问为你建立一套低成本的被动型基金组合，或者你也可以从Betterment、Wealthfront.com、folioinvesting.com等网站上找寻一套已经搭配好的组合。最重要的是务必确认你撒出的网子够广，能一网打尽全球大中小型企业的股票以及美国公债、公司债、新兴市场债。(完)
(译文审校 龚芳/石冠兰/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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