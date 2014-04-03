新西兰傲居全球“社会进步指数”排行榜榜首

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月3日（记者 Astrid Zweynert） - 周四公布的“社会进步指数”（SPI）显示，新西兰名列榜首，该指数对各国的社会和环境情况而非经济产出进行排名，以推动政界和商界将社会进步作为头等要务。

该指数对132个国家进行评比，衡量了超过50项指标，包括健康、卫生、居住、个人安全、信息获取、可持续性、包容性和教育等诸多方面。

此项调查询问了受访者譬如某个国家是否能满足个人的基本需求，以及是否能让公民改善生活品质和发挥全部潜力等。

非营利组织Social Progress Imperative定期发布该指数，该组织负责人格林（Michael Green）说：“该指数表明，经济增长不会自动带来社会进步。它告诉我们，如果我们要处理贫困和不平等这类问题，单单衡量经济增长是不够的。”

新西兰在个人权利和自由、互联网访问、学校入学等方面得分很高，在整体榜单排名最前，其他排名前十的还有瑞士、冰岛、荷兰、挪威、瑞典、加拿大、芬兰、丹麦和澳大利亚。

一些主要经济体则排名不佳，德国排名12，英国第13，日本第14，美国第16，法国第20。除德国外，这些国家在环境可持续性方面的得分都很差。

法国排名落后于斯洛文尼亚（第18）和爱沙尼亚（第19），在可持续性、机会尤其是包容度方面得分较低。

格林指出，中国和印度则分别排名第90和第102，表明尽管这两个国家经济迅猛增长，但尚未因此为国民带来更好的生活。（完）