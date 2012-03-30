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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 08:50 BJT

股指期权仿真交易4月启动

《上海证券报》周五报道，股指期权将於今年4月启动仿真交易工作，近期有望上报证监会并进入上市审批流程，标的物确定为现货沪深300指数，采用欧式期权设计。报导援引相关人士透露，在股指期权的设计中，监管层将做市商制度纳入规划，计划引入券商充当做市商。路透

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