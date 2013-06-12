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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 13:05 BJT

印度卢比汇率：印度央行周二干预汇市抑制卢比下跌--计划委员会官员

路透孟买6月12日 - 印度计划委员会副主席Montek Singh Ahluwalia周三对电视频道CNBC-TV18表示，印度央行周二干预汇市以抑制卢比跌势。

路透周二曾报导，在印度卢比兑美元跌至纪录低位58.98后，交易员发现央行通过国有银行从58.95附近起卖出美元。

Ahluwalia还指出，一委员会考虑简化外国直接投资规定。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)

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