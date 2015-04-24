阿富汗总统将访印 印度或借机寻求在与中巴角力中扳回一局

路透新德里4月24日（记者 Sanjeev Miglani） - 阿富汗总统加尼下周将对印度进行首次正式访问，这让印度有机会扳回在与中国和巴基斯坦竞争中的失分，并推进在贸易线路和军售等方面的利益诉求。

与其前任卡尔扎伊不同的是，加尼上任后主动与巴基斯坦接触，寻求后者帮助阿富汗与塔利班进行和谈。此外，他还加强与中国的关系，寻求中国增加对阿富汗和平进程的影响力，同时给阿富汗经济带来投资。

这使得印度在加尼上任后的前七个月任期中表现落后，该国与阿富汗的战略伙伴关系谈判也逐渐沉寂。

专家称，中国在阿富汗发挥的作用越来越大，本周还在印度的邻国巴基斯坦宣布了价值460亿美元的投资项目，这些都令人益发感到印度恐失去在南亚的影响力。

印度及阿富汗消息人士称，印度在本月早些时候向阿富汗交付了三架轻型直升机。这项三年后才进行的交易，与卡尔扎伊2013年时包括野战炮和作战坦克在内的相关要求相去甚远。

“有一项采购清单，预计将会交付，”直接了解两国安全合作的消息人士称。由于无权向媒体谈及此事，该消息人士要求匿名。

加尼已经对中国、巴基斯坦和美国进行了访问，他将于4月27-28日对印度进行访问，届时会与印度总理莫迪及其他官员会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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