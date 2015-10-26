印度主办其规模最大的非洲峰会 寻求追赶中国

资料图片：2008年在印度新德里举行的印非峰会。 REUTERS/B Mathur

路透新德里10月26日（记者Douglas Busvine） - 印度本周主办其规模最大的非洲峰会，总理莫迪寻求挑战中国在非洲大陆的主导地位。非洲自然资源丰富，人口增速全球最快。

印度希望呈现其软实力，以及与非洲的历史关系；相形之下，中国则注重资源开发和资本投资，而中国的重商主义扩张在一些国家引发抵制。

印度邀请了54个国家，预计其中40多个国家的领导人将出席。在进行一系列部长级会议后，领导人们将在周四召开全体峰会。

印度与非洲的贸易关系源远流长，都曾处于殖民统治下。冷战期间印度选择不结盟，这导致印度的影响力下降。

自我标榜为“印度制造”首席销售的莫迪希望借中国经济放缓之机，凸显印度作为贸易和投资的替代合作者地位。

“印度是大型经济体中增速最快的，非洲也在快速增长，”莫迪在峰会前夜对非洲记者们说道。

尽管印度经济增速超越了中国，其经济规模仍只有中国的五分之一，也缺乏在非洲市场上面对面挑战中国的金融实力。

“我们在资源方面赶不上中国，但我们的参与至少让非洲人多了一个选择，”新德里的观察家研究基金会（Observer Research Foundation）外交政策评论员C. Raja Mohan表示。

这是第三次举行印度-非洲峰会。2008年第一次峰会以来，印度与非洲的年度双边贸易额增长超过一倍至720亿美元。

中国与非洲的贸易额则高达2,000亿美元，受中国的石油、煤炭和金属需求提振。

印度希望与非洲的关系不像中国那么业务化。

“我们的合作不针对资源开发，而是针对非洲的需求和印度的强项，”印度外交部发言人Vikas Swarup说道。

印度商务部部长Nirmala Sitharaman表示，印度和非洲的贸易部长们寻求在下月内罗毕举行的世界贸易组织部长级会议上共进退。

“印度和非洲的意见一致，”Sitharaman对记者们说道。（完）