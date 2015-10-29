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时事要闻 | 2015年 10月 29日 星期四 18:07 BJT

印度总理莫迪提出与非洲建立“通向繁荣的合作关系”

路透新德里10月29日（记者 Douglas Busvine） - 印度总理莫迪周四承诺向非洲提供100亿美元的贷款，支持与非洲“通向繁荣的合作关系”，并倡议建立广泛的联盟进行全球改革。

莫迪为参加历届规模最大的印度-非洲峰会的54个国家代表举办了大型文化节目。

“世界三分之一人的梦想聚集在了一个屋檐下，”莫迪在演讲中称。

“我们将加大力度支持你们建立一个繁荣、完整和团结非洲的愿景，那样一个世界上重要伙伴的非洲，”莫迪对出席的非洲各国领导人们说道。出席峰会的领导人包括南非总统祖马、尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里和埃及总统塞西等。

世界近70%的贫困人口生活在印度和非洲，但印度和非洲的经济增速非常快，成为了莫迪口中“有朝气的印度”和“复兴的非洲”。

莫迪承诺向非洲各国提供100亿美元新贷款；自2008年第一届印度-非洲峰会举办以来，印度已经向非洲提供了74亿美元的软性贷款和12亿美元的援助。

此外，印度还将提供6亿美元的援助，其中1亿美元将投入新的印度-非洲发展基金，1,000万美元将投入印度-非洲健康基金。

莫迪呼吁印度和非洲在全球问题上发出共同的声音，包括联合国改革。

他呼吁非洲在贸易领域支持印度，称12月在内罗毕举行的世界贸易组织部长级会议应确保自由贸易谈判服务于印度和非洲的目标。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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