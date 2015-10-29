印度总理莫迪提出与非洲建立“通向繁荣的合作关系”

路透新德里10月29日（记者 Douglas Busvine） - 印度总理莫迪周四承诺向非洲提供100亿美元的贷款，支持与非洲“通向繁荣的合作关系”，并倡议建立广泛的联盟进行全球改革。

莫迪为参加历届规模最大的印度-非洲峰会的54个国家代表举办了大型文化节目。

“世界三分之一人的梦想聚集在了一个屋檐下，”莫迪在演讲中称。

“我们将加大力度支持你们建立一个繁荣、完整和团结非洲的愿景，那样一个世界上重要伙伴的非洲，”莫迪对出席的非洲各国领导人们说道。出席峰会的领导人包括南非总统祖马、尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里和埃及总统塞西等。

世界近70%的贫困人口生活在印度和非洲，但印度和非洲的经济增速非常快，成为了莫迪口中“有朝气的印度”和“复兴的非洲”。

莫迪承诺向非洲各国提供100亿美元新贷款；自2008年第一届印度-非洲峰会举办以来，印度已经向非洲提供了74亿美元的软性贷款和12亿美元的援助。

此外，印度还将提供6亿美元的援助，其中1亿美元将投入新的印度-非洲发展基金，1,000万美元将投入印度-非洲健康基金。

莫迪呼吁印度和非洲在全球问题上发出共同的声音，包括联合国改革。