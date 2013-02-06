印度防长担心中国在瓜达尔港的角色

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透新德里2月6日 - 印度国防部长周三称，中国在巴基斯坦瓜达尔港建设中扮演的角色“令人关切”，一周前该港口的管理权已经移交给中国海外集团有限公司。
印度决策者一直对中国企业在印度邻国建设具有战略地位的港口心存疑虑。瓜达尔港建成以后，料开启连接中东的能源和贸易走廊，经过巴基斯坦到达中国西部。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。