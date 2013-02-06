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时事要闻 | 2013年 2月 6日 星期三 18:54 BJT

印度防长称“非常在意”加强本土国防工业

路透班加罗尔2月6日 - 印度国防部长安东尼（A.K. Antony）周三称，印度正在草拟加强国防工业的政策，政府寻求增加国内军火采购，减少进口。

安东尼在班加罗尔举行的航空展上表示，印度对本土化“非常非常在意”，正在调整印度国防采购政策。

印度是近几年全球最大军火进口国，未来10年计划花费1,000亿美元升级大多为苏联时代的军事装备，跟随中国的军力增长。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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