印度宣布全面改革外商直接投资规则 苹果等料将受益

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透新德里6月20日 - 印度周一宣布全面改革外商直接投资规则；开放国防与民航领域，外商可以完全拥有这两个领域中的企业所有权；清除妨碍苹果(AAPL.O)在印度开店的障碍。
这些改革亦将放松外商对制药与零售行业的投资限制。
印度计划对本地采购规则放宽三年，如果厂商可以证明自己的产品是“最先进的”，最长可延至五年。苹果料将从中受益。
其他单一品牌零售商，比如家具业巨擘宜家，预计也会受益。
一直不愿意转让技术在印度进行生产的防务承包商，将有权完全拥有本地业务，以前规定是所有权不得超过49%。
其他调整方面，印度开放外商对民用航空事业100%的直接投资(FDI)，之前在上周推出一项新政策，降低了拟飞国际航线航空公司的进入门槛。
印度政府还允许外资企业可在无需政府事先批准的情况下，持有成熟医药项目至多74%的份额。印度已允许外商对新建制药企业100%持股。
而就在两天前，备受外国投资者欢迎的印度央行总裁拉詹意外宣布，他将在9月任期届满后离任。
拉詹的决定对印度金融市场造成冲击。印度卢比跌至近一个月低位，债市亦走疲。
印度总理莫迪上一次宣布放松FDI规定，是在他所领导的执政党在去年秋季选举中大败之后。(完)
(编译 张涛/刘秀红；审校 高琦/张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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