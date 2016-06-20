印度宣布全面改革外商直接投资规则 苹果等料将受益

路透新德里6月20日 - 印度周一宣布全面改革外商直接投资规则；开放国防与民航领域，外商可以完全拥有这两个领域中的企业所有权；清除妨碍苹果(AAPL.O)在印度开店的障碍。

这些改革亦将放松外商对制药与零售行业的投资限制。

印度计划对本地采购规则放宽三年，如果厂商可以证明自己的产品是“最先进的”，最长可延至五年。苹果料将从中受益。

其他单一品牌零售商，比如家具业巨擘宜家，预计也会受益。

一直不愿意转让技术在印度进行生产的防务承包商，将有权完全拥有本地业务，以前规定是所有权不得超过49%。

其他调整方面，印度开放外商对民用航空事业100%的直接投资(FDI)，之前在上周推出一项新政策，降低了拟飞国际航线航空公司的进入门槛。

印度政府还允许外资企业可在无需政府事先批准的情况下，持有成熟医药项目至多74%的份额。印度已允许外商对新建制药企业100%持股。

而就在两天前，备受外国投资者欢迎的印度央行总裁拉詹意外宣布，他将在9月任期届满后离任。

拉詹的决定对印度金融市场造成冲击。印度卢比跌至近一个月低位，债市亦走疲。

印度总理莫迪上一次宣布放松FDI规定，是在他所领导的执政党在去年秋季选举中大败之后。(完)