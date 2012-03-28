印度军方领导人称武器陈旧削弱国防

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透新德里3月28日电---印度军方领导人给总理的信件周三外泄，军方和政府的关系进一步恶化。军方领导人在信中称防空装备陈旧、严重缺乏弹药，导致印度国防能力下降。
在DNA报摘录并刊发的这封签署日期为3月12日的信中，军方领导人Vijay Kumar Singh称，印度坦克部队缺乏弹药，特种部队“可悲地缺乏”必要的武器，97%的防空装备陈旧不堪。
“机械化部队、炮兵、防空、步兵和特种部队的武器状态，以及工兵和通讯方面的设备状况实际上都触目惊心。”Singh在信中写道。
印度是全球最大的武器进口国，花费数十亿美元升级前苏联时代购买的武器，但是完成合同往往需要几十年。腐败导致采购迟缓。
印度国防部长A.K. Antony确认存在这封信，并表示这封信不应公之于众。各党派政治人物也都很气愤，一些人呼吁，如果是军方领导人泄露了这封信，他应该辞职。
“政府决心尽一切努力确保印度的安全。公布机密文件对印度并无帮助。”Antony对议会表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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