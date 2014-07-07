印度放弃申办2019年亚运会

路透孟买7月7日（记者 Sudipto Ganguly） - 印度奥林匹克协会秘书长Rajeev Mehta周一对路透称，印度放弃了申办2019年亚运会的计划，此前错过了延长后的最后申请期限。

越南首都河内2012年11月赢得2019年亚运会主办权，但今年4月放弃了主办权，因担忧资金上难以承受。

印度较晚决定申办该赛事；为了让印度提交申请，亚洲奥林匹克理事会将7月1日的最后期限延长了“一两天”。

Mehta表示，印度奥林匹克协会未能获得总理莫迪的支持，因此放弃了申办2019年亚运会的计划。

“没有申办2019年亚运会的机会了，”Mehta在电话中称。

“我们已经要求亚洲奥林匹克理事会延长最后期限，延长的时间已经过去，我们未能见到总理。”

“坦率地说，时间太紧张了。既不能埋怨政府，也不能埋怨印度奥林匹克协会。我们尽力了，但没有成功。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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