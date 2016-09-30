印度宣布突袭巴基斯坦一侧的武装人员 紧张局势升级

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透新德里/伊斯兰堡9月29日 - 印度官方表示，该国部队周四已进入巴基斯坦控制的克什米尔地区，消灭了疑似准备渗透到印度并在大城市实施袭击的武装人员。这一突袭行动使两国之间的紧张局势骤然升级。
巴基斯坦方面表示，两名士兵在交火中丧生，但否认印度在克什米尔地区采取了有目标的袭击行动。
印度军方一消息人士以及政府的一名官员表示，印度特种部队在午夜过后徒步穿过严密设防的边境线，并袭击了大约六个“发射场(launchingpads)”，有疑似武装人员正准备从那里越境。
这名官员表示，特种部队打死的武装人员在10人以上，印方无人丧生。
驻印控克什米尔的军方人士表示，两名印度士兵在突袭后撤回时受伤，其中一名踩上了地雷，另一人被射中。
印度罕见地公开宣布周四的袭击，称其跨越印巴事实上的边境并发动了军事行动。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。