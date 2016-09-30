印度宣布突袭巴基斯坦一侧的武装人员 紧张局势升级

路透新德里/伊斯兰堡9月29日 - 印度官方表示，该国部队周四已进入巴基斯坦控制的克什米尔地区，消灭了疑似准备渗透到印度并在大城市实施袭击的武装人员。这一突袭行动使两国之间的紧张局势骤然升级。

巴基斯坦方面表示，两名士兵在交火中丧生，但否认印度在克什米尔地区采取了有目标的袭击行动。

印度军方一消息人士以及政府的一名官员表示，印度特种部队在午夜过后徒步穿过严密设防的边境线，并袭击了大约六个“发射场(launchingpads)”，有疑似武装人员正准备从那里越境。

这名官员表示，特种部队打死的武装人员在10人以上，印方无人丧生。

驻印控克什米尔的军方人士表示，两名印度士兵在突袭后撤回时受伤，其中一名踩上了地雷，另一人被射中。

印度罕见地公开宣布周四的袭击，称其跨越印巴事实上的边境并发动了军事行动。(完)