焦点：马恒达反思双龙汽车战略计划 有意在中国本土制造汽车

路透新德里/北京3月7日（记者 Aditi Shah/Norihiko Shirouzu） - 印度综合企业--马恒达(Mahindra & Mahindra) (MAHM.NS)正在重新思考对于亏损的韩国汽车生产商双龙汽车(Ssangyong Motor)(003620.KS)的战略，暂缓进军美国市场的计划，以将重心转到中国。

马恒达执行董事Pawan Goenka告诉路透，公司正在与中国企业进行磋商，通过代工制造协议或创建合资企业在中国生产双龙汽车。目前在中国的双龙汽车均从韩国出口，然后经由当地分销商销售。

2011年，马恒达通过收购略高于70%的股权挽救了濒临破产的双龙汽车，但这一韩国第四大汽车生产商仍难以实现盈亏平衡，2015年录得619亿韩元(5,160万美元)净亏，不过在第四季实现净利。

在中国生产汽车将意味着，双龙可以在当地降低售价。Goenka称，相比进军美国市场并从头打造分销网络，聚焦扩大在现有市场的销量是明智的。

“目前更容易进入中国市场，因为双龙汽车已经在这里有一定业务。我们有一定吸引力，需要将我们产品实现本地化制造，”Goenka告诉路透。

“中国是当下，美国是将来。我们仍在决定进入美国市场需要做些什么准备。”

由于在俄罗斯的销售下滑，提高海外销量成为了双龙更紧迫的任务。俄罗斯曾是该公司最大的出口市场，整体出货量中的逾20%都是运往该地区。

双龙董事长Goenka称，双龙目前还没有能满足美国监管要求的汽车。

“美国这个市场，若不对产品和品牌开发进行大笔投资是打不进去的。基于我们业务处理优先次序的安排，美国现在暂时放在次要，但并没有停止，”Goenka称。

Goenka未透露具体在与哪个中国企业洽谈。

尽管中国市场看起来似乎适合双龙注重预算的车型，但这个全球最大的汽车市场严重放缓，在这里进行生产面临挑战。

“是的，目前中国市场在下滑，但如果我们定价合理，我觉得应该能获利，”Goenka称。

**进军美国市场**

马恒达曾在2014年表示，正在研究在美国销售双龙汽车的可能性。

双龙负责美国市场战略的一位团队高管表示，他未听说有关搁置美国项目的计划，指出公司预期在2020年左右方能进入美国市场。

Goenka表示，公司正在与咨询公司协同评估美国市场，尚未确定向双龙董事会提交的最终建议。

另一位知情人士对路透表示，围绕美国市场这一问题，双龙和母公司马恒达的管理团队之间“存在不同看法”。

“我的了解是马恒达希望双龙暂缓进入美国市场的计划，而双龙则在推进项目，”该消息人士称。(完)