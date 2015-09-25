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国际财经 | 2015年 9月 25日 星期五 14:52 BJT

印度政府下令调查大众汽车--报导

路透孟买9月25日 - Mint报周五援引熟悉情况的官员报导称，印度政府已经下令调查大众汽车(VOWG_p.DE)的排放情况。此前大众承认在美国柴油车尾气排放测试中作弊。

报导指出，印度政府已经要求检测机构印度汽车研究协会（ARAI）评估大众的汽车。

“我们希望知道在美国发生的事情是否会在印度发生，”报导援引一名政府官员称。

无法立即联系到大众对该报导发表评论。无法立即联系到印度交通部发言人进行置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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