印度政府下令调查大众汽车--报导

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透孟买9月25日 - Mint报周五援引熟悉情况的官员报导称，印度政府已经下令调查大众汽车(VOWG_p.DE)的排放情况。此前大众承认在美国柴油车尾气排放测试中作弊。
报导指出，印度政府已经要求检测机构印度汽车研究协会（ARAI）评估大众的汽车。
“我们希望知道在美国发生的事情是否会在印度发生，”报导援引一名政府官员称。
无法立即联系到大众对该报导发表评论。无法立即联系到印度交通部发言人进行置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。