豪华汽车厂商瞄准印度低端市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买4月23日（记者 Henry Foy） - 豪华汽车厂商正进军印度低端市场，将小型、低价汽车生产线转移至当地以降低成本，并扩大目标市场，囊括印度年青一代、女性以及中产阶级，以提振低迷的业绩。

为了提高印度市场的销量，梅塞德斯-奔驰、奥迪 和宝马 这三家德国汽车企业希望借助本地产的车型，来争取超富阶层以外的买家。

“这是真正需要发起攻势的一年，”戴姆勒 梅塞德斯-奔驰品牌的印度常务董事Eberhard Kern说。他预计，奔驰在印度市场推出A级车和一款柴油版的B级车型将带动今年销量出现双位数增长。在截止3月的财年，梅塞德斯-奔驰品牌在印度的销量下降近三分之一。

经历20年的经济繁荣期后，在孟买和德里的豪华酒店及高档俱乐部外，耀眼的兰博基尼和宾利等车型已是屡见不鲜。

然而，印度豪华车市场的年销量仅稍高于2万辆，只占该国整个市场销量的1%左右，而在中国这一比例则为7%左右。

进军小型车市场，并不一定能解决这几家企业的问题，因为他们仍会面临丰田 和大众 等对手的低价中档车型的竞争。

“（制造商）努力在做的就是降低价格，创建更加适销对路的客户群体。这种趋势将会继续，”普华永道印度的汽车行业负责人Abdul Majeed说。

“在印度，必须要展示物有所值的理念……但‘我怎么知道宝马比其他产品高出一个档次？’的观念将是（制造商）面临的挑战，”Majeed对路透说。

截止3月的财年，印度豪华车销售下降14%，主要由于该国经济增速放缓至10年来的最低水平，导致此类车型的需求下降。

“当前客户为企业CEO或企业主，”孟买奔驰经销商Shaman Wheels的董事Amar Sheth说。“随着新一代车型的推出，情况将会完全不同，（前来购车的）可能会是这些人的妻儿……（或）年龄介于20-30的人。”（完）