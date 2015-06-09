莫迪“尽管身为女性”言论遭网友炮轰

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
(本文由路透中文网编译提供)
汤森路透基金会新德里6月8日 （记者 Nita Bhalla） - 印度总理莫迪称赞孟加拉国总理“尽管身为女性”但对恐怖主义零容忍的勇气，此言一出，便在Twitter上招致铺天盖地的批评。
#“尽管身为女性”是Twitter周一最热门的话题之一，网友们表示愤怒，称莫迪此言心胸狭隘，存有性别歧视，并张贴了知名女性科学家、政治家和运动员的照片。
莫迪周日访问孟加拉国时，在达卡大学向听众表示，孟加拉国总理哈西娜展现了她终结恐怖主义的决心。
“世界尚未找到打击恐怖主义的解决方案。即使联合国也无法提供指引，”莫迪说道。
“我很高兴的看到，孟加拉国总理，尽管身为一名女性，却公开表示她对恐怖主义零容忍。对于哈西娜总理零容忍姿态打击恐怖主义的勇气，我要向她表示祝贺，”他说道。
莫迪的言论被当地媒体报导之后，周一引爆了Twitter，许多人对莫迪展开大肆抨击。
“你自己的国家多年前就有一位伟大的女总理，比大多数第一世界国家都要早，你怎么能说出甚至想出#尽管身为女性呢？”一位居住在孟买的时尚博客作者表示。
一些网民则用讽刺来表达自己的观点。
“好吧，该上班儿了。煮完饭，送完孩子上学，该去写写文章，跑跑腿了。正如我认识的所有其他女人一样#尽管身为女性，”《今日印度》高级编辑Gayatri Jayaraman表示。
网友们还张贴了众多成功女性的照片，包括印度前总理英吉拉·甘地、英国前首相撒切尔夫人，民权运动人士罗莎·帕克斯、女性教育活动家马拉拉·优素福扎伊及物理学家居里夫人等。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。