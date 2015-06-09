莫迪“尽管身为女性”言论遭网友炮轰

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会新德里6月8日 （记者 Nita Bhalla） - 印度总理莫迪称赞孟加拉国总理“尽管身为女性”但对恐怖主义零容忍的勇气，此言一出，便在Twitter上招致铺天盖地的批评。

#“尽管身为女性”是Twitter周一最热门的话题之一，网友们表示愤怒，称莫迪此言心胸狭隘，存有性别歧视，并张贴了知名女性科学家、政治家和运动员的照片。

莫迪周日访问孟加拉国时，在达卡大学向听众表示，孟加拉国总理哈西娜展现了她终结恐怖主义的决心。

“世界尚未找到打击恐怖主义的解决方案。即使联合国也无法提供指引，”莫迪说道。

“我很高兴的看到，孟加拉国总理，尽管身为一名女性，却公开表示她对恐怖主义零容忍。对于哈西娜总理零容忍姿态打击恐怖主义的勇气，我要向她表示祝贺，”他说道。

莫迪的言论被当地媒体报导之后，周一引爆了Twitter，许多人对莫迪展开大肆抨击。

“你自己的国家多年前就有一位伟大的女总理，比大多数第一世界国家都要早，你怎么能说出甚至想出#尽管身为女性呢？”一位居住在孟买的时尚博客作者表示。

一些网民则用讽刺来表达自己的观点。

“好吧，该上班儿了。煮完饭，送完孩子上学，该去写写文章，跑跑腿了。正如我认识的所有其他女人一样#尽管身为女性，”《今日印度》高级编辑Gayatri Jayaraman表示。

网友们还张贴了众多成功女性的照片，包括印度前总理英吉拉·甘地、英国前首相撒切尔夫人，民权运动人士罗莎·帕克斯、女性教育活动家马拉拉·优素福扎伊及物理学家居里夫人等。(完)