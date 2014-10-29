印度破获一起欲刺杀孟加拉总理的阴谋--消息人士

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里10月28日 - 印度三名安全部门高官周二告诉路透，该国反恐机构破获一起被取缔的伊斯兰组织试图刺杀孟加拉国总理并发动政变的阴谋。
印度官员透露，印度将向孟加拉国移交相关卷宗，其中包括伊斯兰组织Jamaat-ul-Mujahideen成员此项阴谋的细节。该组织曾在孟加拉国制造了许多次袭击事件。
孟加拉国未直接就此置评，但称已加强与印度边境地区的安保。
孟加拉国自从1971年从巴基斯坦独立出来后，已发生过三起重大军事政变，以及20多起规模较小的反抗运动。
Jamaat-ul-Mujahideen两名成员本月稍早在印度西孟加拉邦自制炸弹时发生爆炸身亡，此后印度当局发现了刺杀阴谋。印度警方称，这些武装分子是孟加拉人，在印度藏身。
印度内政部一名要求匿名的官员说：“他们想要攻击孟加拉国的政界领袖，摧毁孟加拉国的民主架构。”
“这所有一切都在印度的国土上策划，如果真的发生了袭击，我们就会遭到指责。”
西孟加拉邦的内政官员Basudeb Banerjee拒绝置评。(完)
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