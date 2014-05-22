印度央行允许民间机构进口黄金

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透孟买5月21日 - 印度央行周三放松了对黄金进口的严格限令，允许新增的七家民间机构进口黄金。行业官员称此举将增加黄金供应，减轻结婚季高峰的高价情况。
该官员称，印度黄金进口可能很快自当前水平上升。这将有助于提振全球金价。金价去年大跌28%，部分归因于印度的进口限令。印度是全球第二大黄金消费国，仅次于中国。
由于受困于不断膨胀的贸易赤字，印度在2013年对境外购买的黄金征收10%的创纪录高关税，并且出台规定将进口量与出口水平挂钩。黄金是印度进口账单中第二大项目。
周三，印度央行许可“星级交易所”可以立即恢复进口。“星级交易所”即民间珠宝出口商，它们自2013年7月起就被禁止进口黄金。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。