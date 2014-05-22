印度央行允许民间机构进口黄金

路透孟买5月21日 - 印度央行周三放松了对黄金进口的严格限令，允许新增的七家民间机构进口黄金。行业官员称此举将增加黄金供应，减轻结婚季高峰的高价情况。

该官员称，印度黄金进口可能很快自当前水平上升。这将有助于提振全球金价。金价去年大跌28%，部分归因于印度的进口限令。印度是全球第二大黄金消费国，仅次于中国。

由于受困于不断膨胀的贸易赤字，印度在2013年对境外购买的黄金征收10%的创纪录高关税，并且出台规定将进口量与出口水平挂钩。黄金是印度进口账单中第二大项目。

周三，印度央行许可“星级交易所”可以立即恢复进口。“星级交易所”即民间珠宝出口商，它们自2013年7月起就被禁止进口黄金。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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