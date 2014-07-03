印度央行计划旧金换新金 改善黄金储备管理

路透孟买7月2日 - 印度央行周三表示，已经向银行业者征求报价，要将央行金库内的黄金换成国际标准黄金，以加强央行黄金储备管理。

印度央行表示，这项行动将使得在印度可向央行取得的黄金，与国际标准一致化，而央行取得的黄金将送往海外保管行--英国央行。

根据世界黄金协会(WGC)资料，印度黄金储备557吨，名列全球第11大。以目前市场价格计算，价值将近240亿美元。目前尚不清楚其中有多少将进行标准化兑换。

“在征询政府的情况下，印度央行将进一步决定有关换金的数量、兑换比例及时机等等，”印度央行以电邮回覆路透提问称。

印度经济时报稍早报导称，印度央行已经向银行人士透露一项计划，将兑换部分较早期、纯度相对较低的黄金，这些黄金从1947年印度独立之前便存放在央行金库里。

**供应增加**

市场人士表示，央行可能会在国内市场出售早期持有的黄金。

这将有助于增加国内黄金供应，且不会影响经常帐收支。由于伊拉克冲突推高了印度石油进口额，印度经常帐收支面临新的压力。

印度2012/13年度经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比触及4.8%的纪录高位。

“这是印度央行采取的一项良策，至少将缓解珠宝行业的库存压力，”一家向印度供应黄金的外资银行高管称。

“一旦这些库存流入市场，黄金溢价便将随之下滑，走私利润也将减少，”一名消息人士称。由于未被授权向媒体发言，这位人士要求匿名。

孟买珠宝协会(Mumbai Jewellers Association)副主席Kumar Jain称，当这些新增供应流入市场后，印度黄金较伦敦黄金溢价可能会自当前的每盎司25美元降至5-10美元。(完)

(编译 蔡美珍/许娜；审校 艾茂林)

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