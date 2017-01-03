印度银行业大幅调降放款利率 盼刺激信贷增长

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
1月3日 - 路透孟买1月2日 - 在近期存款大增后，以印度国家银行(SBI) (SBI.BO)为首的印度各银行宣布大幅调降放款利率，这使得借贷成本下降将有助于推动信贷增长的预期升温。
印度以资产计最大银行--印度国家银行周日表示，已将所谓的边际成本贷款利率(MCLR)调降90个基点，同时推出新的抵押贷款产品，此为成长最快速的领域之一。
包括旁遮普国家银行(PNB)(PNBK.NS)、 Union Bank of India (UNBK.NS)、Kotak Mahindra Bank (KTKM.NS)与Dena Bank (DENA.NS)等其他几家银行，也将各期别贷款利率调降45-90个基点不等。分析师预期将有更多银行跟进。
自从印度总理莫迪11月8日意外宣布500与1,000面额的卢比纸币作废，银行涌入资金估计达14.9万亿卢比(2,193亿美元)。莫迪此举旨在打击伪钞，并激励“影子”经济中的巨额资金进入正规经济。
这已引发银行业将有调降放款利率空间的预期，外界认为利率的调降对增进信贷成长能起到重要作用，同时带动私人投资复苏。
印度国家银行董事长Arundhati Bhattacharya在新闻简报会中表示，调降利率是为了“带动”信贷成长，该行目前预期2016/17财年信贷增长将为8-9%，但仍低于之前正式预测的增长10-12%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。