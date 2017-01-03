印度银行业大幅调降放款利率 盼刺激信贷增长

1月3日 - 路透孟买1月2日 - 在近期存款大增后，以印度国家银行(SBI) (SBI.BO)为首的印度各银行宣布大幅调降放款利率，这使得借贷成本下降将有助于推动信贷增长的预期升温。

印度以资产计最大银行--印度国家银行周日表示，已将所谓的边际成本贷款利率(MCLR)调降90个基点，同时推出新的抵押贷款产品，此为成长最快速的领域之一。

包括旁遮普国家银行(PNB)(PNBK.NS)、 Union Bank of India (UNBK.NS)、Kotak Mahindra Bank (KTKM.NS)与Dena Bank (DENA.NS)等其他几家银行，也将各期别贷款利率调降45-90个基点不等。分析师预期将有更多银行跟进。

自从印度总理莫迪11月8日意外宣布500与1,000面额的卢比纸币作废，银行涌入资金估计达14.9万亿卢比(2,193亿美元)。莫迪此举旨在打击伪钞，并激励“影子”经济中的巨额资金进入正规经济。

这已引发银行业将有调降放款利率空间的预期，外界认为利率的调降对增进信贷成长能起到重要作用，同时带动私人投资复苏。

印度国家银行董事长Arundhati Bhattacharya在新闻简报会中表示，调降利率是为了“带动”信贷成长，该行目前预期2016/17财年信贷增长将为8-9%，但仍低于之前正式预测的增长10-12%。(完)