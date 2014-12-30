印度央行：若一家银行陷入困境 整个银行系统很容易受到波及

路透孟买12月29日 - 印度央行周一在报告中警告道，国内银行机构之间关系密切，倘若一个机构陷入困境，整个银行系统尤其容易受到波及。

央行在半年度金融稳定报告中指出，这意味着，在严峻压力测试的环境下，印度最大的五家联系最密切的银行中若有一家遇到困难，则可能牵连其它银行，从而导致银行系统一级资本减少近50%。

“这突显出，监控银行机构之间的相互联系、交易对手以及与此联系有关的曝险程度是很重要的，”央行称。

印度央行并未指出其研究中所测试的这五家最大银行的名称。央行表示，压力测试涵盖的情形包括，一家既不是一个单纯的放款人、也不是一个单纯的借款人，或者两者都不是的银行可能倒闭的情形。

央行还警告称，印度非银行金融企业也给银行系统带来风险，因为他们与银行业关系密切。

央行表示，印度的这个所谓的影子银行系统规模达1,900亿美元，在金砖国家中位列第三，在全球排名第15。

至于印度金融体系的其他风险，央行强调需进一步检视鼓吹以质押大批公司股票取得贷款者实际的运作状况。

然而，整体而言，央行预计坏帐水位将稳步下降；在基准情景假设下，不良贷款占总资产比率将在2016年3月前降至4%，2014年9月底时则为4.5%。

但央行称，在严格的压力情景假设下，该比率将在2016年3月前升至6.3%左右。

至于经济指标，央行预期在全球原油价格持稳且雨季正常的状况下，消费者物价成长率在未来一年将盘旋在6%上下。央行设定的目标为在2015年3月以前压低至6%。

央行同时预计，印度经济在3月止财年成长率为5.5%，来年则将缓步上扬。(完)

(编译 许娜/龚芳; 审校 孙茉莉/李春喜)

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