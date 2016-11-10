印度政府宣布旧版大额纸钞退出流通 以打击腐败和假币犯罪

路透新德里11月8日 - 印度总理莫迪周二宣布，500和1,000卢比面额的纸钞将于当日午夜退出流通，以此打击猖獗的腐败和假币犯罪。

这一令人意外的举动旨在令游离于经济体系之外的数以十亿美元计现金进入主流经济，并在财务上打击那些以印度为袭击目标、而且疑似使用500卢比面值假钞作为资金来源的武装分子。

“黑钱和腐败是消除贫困的最大阻力，”莫迪在内阁会议后匆忙发表全国讲话称。

接近40%的印度经济受到中小型企业推动，而这些企业基本都以现金交易维持运营。分析师表示，政府此举可能冲击到这些企业，反过来拖累经济增长。

印度财政部表示，将于11月10日起用新版500和2,000卢比面值的纸钞。旧版钞票可以在11月10日至12月30日期间存到银行和邮局。所有自动提款机周三和周四将关闭。

印度央行总裁帕特尔表示，他认为此举对趸售(批发)市场的流动性没有影响，而且央行在过去几个月已经在加足马力印刷新钞。(完)