莫迪政府称将在印度全力禁止宰杀奶牛

路透新德里3月30日 （记者 Krishna N. Das） - 印度内政部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）在向宗教领袖发表演讲时称，印度将“竭尽全力”在全国禁止宰杀奶牛。印度政府正努力履行印度总理莫迪在竞选时作出的承诺。

莫迪所属的印度人民党最近再次加强对奶牛的保护，对主要由穆斯林经营的牛肉贸易构成打击。

印度是世界第二大牛肉出口国和第五大牛肉消费国。

印度人口第二多的马哈拉施特拉邦本月将禁杀奶牛令扩大至公牛和小公牛。贾坎德邦和哈里亚纳邦等印度人民党领导的邦也加强了禁令。

“我们怎么能接受印度允许宰杀奶牛的事实？”辛格周日说道。“我们将竭尽全力禁止宰杀奶牛。我们将努力建立共识。”

批评者们称，更严格的反牛肉法律歧视了依靠便宜牛肉补充蛋白质的穆斯林、基督徒和低种姓印度徒。批评者们担心，这种法律或将为全国性禁令铺路，威胁数以千计的工作岗位。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。