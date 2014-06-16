印总理莫迪访问不丹 承诺提供支持

路透廷布6月15日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度总理莫迪周日在访问不丹时承诺将向该国提供支持。这是莫迪上任后的首次海外出访。

莫迪上月宣誓就任总理后做出了一系列非常规政策选择，选择不丹作为海外首访目的地便是其中之一。

他之前曾邀请南亚国家领导人出席其就职典礼仪式，并与巴基斯坦总理谢里夫互致友好信函。

莫迪出席了印度帮助建设的一幢不丹高等法院大楼的落成典礼。不丹方面在首都廷布为莫迪的来访举行了欢迎仪式。

周一，莫迪还将为一座装机容量600兆瓦的不丹水电站项目培土奠基。该水电站项目属于两国能源合作计划的一部分。

“总理强调，他不仅会培育（两国）紧密的关系，而且还会加强这一关系，”印度政府官员在莫迪与不丹国王旺楚克和首相策林·托杰举行会谈后称。

美国外交关系协会南亚专家Alyssa Ayres称，莫迪此访显示印度强烈意识到该地区对印度经济活力和战略力量的重要性。

“不丹和印度有着非常特殊的关系，并经历过时间考验，”莫迪离开新德里前说。“因此，选择不丹作为我的海外首访是很自然的。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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