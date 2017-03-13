印度莫迪所属印度人民党在关键北方邦获压倒性胜选

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透新德里3月11日 - 印度总理莫迪所属政党周六在最重要的战场北方邦(Uttar Pradesh)获得压倒性的胜选，在这场莫迪亲自上阵统领的胜利，将加强他角逐第二任总理任期的优势。
印度选举委员会表示，莫迪所属的印度人民党(BJP)明显胜出。计票结果将近完成，印度人民党在北方邦403议席中拿下312席，为该邦自1977年以来任一政党拿下最多席次者。
选举委员会表示，几乎每十位选民就有四位支持印度人民党，接近2014年大选时该党在北方邦的得票率。
投资者希望胜选能让莫迪着手更多的改革工作，包括推出国家销售税来提振经济增长。(完)
(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)