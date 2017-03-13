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时事要闻 | 2017年 3月 13日 星期一 08:38 BJT

印度莫迪所属印度人民党在关键北方邦获压倒性胜选

路透新德里3月11日 - 印度总理莫迪所属政党周六在最重要的战场北方邦(Uttar Pradesh)获得压倒性的胜选，在这场莫迪亲自上阵统领的胜利，将加强他角逐第二任总理任期的优势。

印度选举委员会表示，莫迪所属的印度人民党(BJP)明显胜出。计票结果将近完成，印度人民党在北方邦403议席中拿下312席，为该邦自1977年以来任一政党拿下最多席次者。

选举委员会表示，几乎每十位选民就有四位支持印度人民党，接近2014年大选时该党在北方邦的得票率。

投资者希望胜选能让莫迪着手更多的改革工作，包括推出国家销售税来提振经济增长。(完)

(编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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